Правила виїзду для чоловіків змінили: що діє з 1 грудня і які нові обмеження готує Рада
В Україні продовжують діяти обмеження на виїзд чоловіків віком 18-60 років.
Правила майже не змінилися, однак є важливі уточнення щодо перетину кордону військовозобов’язаними та щодо категорій осіб, які можуть виїхати.
Водночас чоловіки 18-22 років, а також окремі групи, як і раніше, мають право виїхати за кордон за наявності необхідних документів.
Що саме змінюється в правилах виїзду чоловіків із 1 грудня 2025 року та хто може перетнути кордон – розповідаємо у матеріалі Фактів ICTV.
Кому дозволено виїзд за кордон з 1 грудня 2025 року
З 1 грудня 2025 року матимуть право безперешкодно виїжджати з України чоловіки від 18 до 22 років, а також старші за 60 років.
Чоловіки віком від 23 до 60 років можуть виїхати лише за наявності підстав, передбачених законодавством:
- за станом здоров’я;
- за сімейними обставинами;
- для навчання (студенти та курсанти);
- за професійними потребами;
- для поїздок, пов’язаних із допомогою ЗСУ (волонтери).
Для виїзду чоловіки від 18 до 22 років мають підготувати такі документи:
- паспорт;
- військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі), який мають право вимагати представники Держприкордонслужби.
Які обмеження на виїзд чоловіків діятимуть у грудні 2025 року
У грудні 2025 року правила виїзду чоловіків за кордон можуть посилитися через законопроєкт №14210, який Верховна Рада зареєструвала 14 листопада. Документ пропонує нові обмеження для пільгово заброньованих працівників критичної інфраструктури, якщо у них є порушення військового обліку.
Що саме пропонує законопроєкт №14210:
- тимчасово заборонити виїзд за кордон працівникам критичної інфраструктури, які мають 45-денне бронювання для усунення порушень обліку;
- розширити перелік підстав, за яких людина вважається такою, що не може перетинати кордон;
- посилити контроль за використанням бронювання, щоб його не застосовували для відпусток чи неофіційних поїздок під час воєнного стану.
Зазначається, що після усунення порушень і отримання нового бронювання працівники зможуть безперешкодно виїжджати за кордон – додаткові обмеження не застосовуватимуться.
Чому пропонують такі зміни?
У Раді наголошують, що якщо людина є критично важливою для держави, вона має перебувати в Україні й виконувати свої функції, а не залишати територію країни під час війни.
Які документи потрібні для перетину кордону чоловікам 18-60 років у грудні 2025 року
З 12 жовтня 2025 року для всіх українців, зокрема військовозобов’язаних чоловіків 18-60 років, змінилися правила перетину кордонів ЄС.
Це пов’язано із запуском системи Entry/Exit System (EES), яка фіксує всі перетини зовнішніх кордонів Шенгену.
Тепер замість традиційних паспортних штампів необхідно пройти цифрову реєстрацію:
- надати фото обличчя;
- залишити відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);
- надати інформацію із закордонного паспорта;
- вказати дату, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.
Усі пасажири транспортних засобів мають виходити для проходження біометрії.
Система EES поширюється на поїздки до 90 днів протягом 180 днів і допомагає контролювати перебування, запобігати використанню підроблених документів та підвищує безпеку у Шенгенській зоні.
Винятки: хто має право на виїзд під час воєнного стану у грудні 2025 року
У грудні 2025 року чоловіки призовного віку (18-60 років) можуть виїжджати за кордон у відпустку лише за умови, що підприємство надало їм бронь і відповідний дозвіл.
Право на виїзд також мають:
- ті, хто супроводжує людей з інвалідністю;
- чоловіки, які виїжджають на лікування;
- ті, хто має інші документально підтверджені підстави.
Проте це не стосується осіб, чиї посади зазначені в пункті 2.14 Правил перетину кордону. Такі заброньовані зможуть виїжджати лише для службового відрядження.
Кому можуть відмовити у виїзді за кордон з 1 грудня 2025 року: головні причини
Держприкордонслужба може відмовити у перетині кордону, якщо військовозобов’язаний:
- не має військово-облікового документа (паперового або цифрового);
- не надав документи, що дають право на виїзд (довідка про інвалідність, підтвердження відстрочки, документи про дітей тощо);
- має невідповідності в документах із даними в реєстрі Оберіг;
- перебуває в розшуку або є помилка в облікових даних;
- не може підтвердити підставу, за якою просить право виїзду.
Факти ICTV дізналися у юристів БПД, чи можуть виїжджати за кордон чоловіки, виключені з військового обліку.
Виключені з обліку – хто це
За словами юристів БПД, до цієї категорії належать:
- чоловіки, старші за 60 років (граничний вік запасу);
- засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини;
- непридатні до служби за висновком ВЛК;
- громадяни, яким припинено громадянство України.
Навіть якщо людину визнали непридатною до служби, це не гарантує автоматичний виїзд. Всі процедури мають бути виконані законно та у повному обсязі.
Щоб мати право виїзду, необхідно:
- Подати заяву до ТЦК про виключення з військового обліку та отримати результати.
- Отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби.
- Перевірити інформацію у застосунку Резерв+, бо навіть із паперовим квитком може бути невідповідність у цифровому реєстрі.
Адвокатка Катерина Аніщенко радить всім, хто виключений з обліку, обов’язково перевіряти Резерв+ перед поїздкою, щоб уникнути проблем на кордоні.