Програма Зимова підтримка стартувала 15 листопада. Нею можуть скористатися всі громадяни, які перебувають на території України. Заявки на дітей подаються виключно батьками або опікунами.

Скільки українців подали заявку на Зимову підтримку, читайте в нашому матеріалі.

Скільки людей подало заявку на Зимову тисячу

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі, скільки людей вже подало заявку на Зимову підтримку. За її словами вже 5 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн у межах державної програми Зимова підтримка.

Із цього загального числа 951 613 заяв подано на дітей, тобто оформлених батьками або законними опікунами. Виплати обіцяють зараховувати протягом десяти днів після подання заявки.

Отримані кошти можна буде спрямувати на низку соціально важливих потреб:



оплату комунальних послуг;

придбання лікарських засобів;

купівлю продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів);

придбання книжок;

благодійні внески та оплату поштових послуг.

Подати заявку можна до 24 грудня.

Нагадаємо, що після старту програми в застосунку Дія спостерігалися тимчасові збої. Ймовірно, це було пов’язано з надзвичайно великим навантаженням, адже в перші дні українці масово подавали заявки на участь у програмі.

