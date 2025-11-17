У більшості регіонів України у вівторок, 18 листопада, діятимуть відключення електроенергії, які вимушено застосовують після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Відключення світла по Україні 18 листопада

У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, як застосовуватимуться відключення світла.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 4 черг;

графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

В Укренерго пояснили, що причина запровадження відключень електрики – це вимушений захід через пошкодження енергооб’єктів унаслідок масованих російських ракетно-дронових атак.

У Національній енергетичній компанії попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

Споживачам варто стежити за опублікуванням актуальної інформації на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Водночас в Укренерго закликали людей ощадливо використовувати електрику, коли вона з’являється за попередньо затвердженим графіком.

