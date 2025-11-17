Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 17 листопада: ліквідовано 1 160 окупантів та 17 артсистем
Втрати ворога на 17 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 160 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 363-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,159 млн.
- особового складу / personnel – близько 1 159 420 (+1 160) осіб / persons
- танків / tanks – 11 355 (+2) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 594 (+3) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 34 486 (+17) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 544 (+1) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 246 (+2) од.
- літаків / aircraft – 428 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 81 499 (+213) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 3 940 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 67 536 (+72) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 000 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 363-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
