У більшості регіонів України діятимуть графіки відключення електропостачання протягом середи, 19 листопада.

Відключення світла 19 листопада

У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, що причина запровадження відключень світла – пошкодження енергооб’єктів унаслідок масованих російських ракетно-дронових атак.

Час і обсяг застосування обмежень енергопотужності будуть такими:

Зараз дивляться

графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);

графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Графік відключення світла в Києві

У Києві графіки відключень електрики на 19 листопада діятимуть протягом всієї доби, йдеться у повідомленні ДТЕК. Споживачів розподілили на 12 черг, за якими обмежуватиметься постачання світла.

Графік відключення світла в Київській області

У компанії ДТЕК оприлюднили, якими будуть графіки обмеження електропостачання у Київській області протягом 19 листопада.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

У середу діятимуть обмеження постачання електрики у Дніпрі та Дніпропетровській області. У ДТЕК поділилися, якими будуть графіки відключення світла 19 листопада.

Графік відключення світла у Черкасах та Черкаській області

За командою НЕК Укренерго, 19 листопада по Черкаській області з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ), пише АТ Черкасиобленерго.

Години відсутності електропостачання:

1.1 черга – 06:00 – 09:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00;

1.2 черга – 07:00 – 09:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00;

2.1. черга – 00:00 – 02:00, 07:00 – 09:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00;

2.2 черга – 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 20:00, 22:00 – 00:00;

3.1 черга – 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 13:00 – 15:00, 18:00 – 20:00;

3.2 черга – 02:00 – 04:00, 09:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 20:00;

4.1 черга – 02:00 – 04:00, 09:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00;

4.2 черга – 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00;

5.1 черга – 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;

5.2 черга – 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;

6.1 черга – 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;

6.2 черга – 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00.

Графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області

19 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Як повідомляє АТ Запоріжжяобленерго, одночасно вимикатимуться: з 00:00 до 07:00 – 1,5 черги, з 07:00 до 13:00 – 3 черги, з 13:00 до 15:00 – 3,5 черги, з 15:00 до 18:00 – 4 черги, з 18:00 до 21:00 – 3,5 черги, з 21:00 до 24:00 – 3 черги.

Години відсутності електропостачання по чергах (підчергах) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1 черга: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30;

1.2 черга: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30;

2.1 черга: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00;

2.2 черга: 00:00 – 01:00, 06:30 – 11:30, 15:00 – 22:00;

3.1 черга: 04:30 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 – 24:00;

3.2 черга: 01:00 – 04:30, 12:30 – 18:30, 22:00 – 24:00;

4.1 черга: 00:00 – 00:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 24:00;

4.2 черга: 00:00 – 01:00, 08:00 – 15:00, 22:00 – 24:00;

5.1 черга: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 – 21:30;

5.2 черга: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 – 22:00;

6.1 черга: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00;

6.2 черга: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00.

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, тому варто стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.