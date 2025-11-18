Графіки відключення світла на 19 листопада: коли та де не буде електрики
- Графіки відключень світла 19 листопада діятимуть по всій Україні, повідомили в Укренерго.
- Стало відомо, коли застосовуватимуть обмеження та які саме черги будуть знеструмлені.
У більшості регіонів України діятимуть графіки відключення електропостачання протягом середи, 19 листопада.
Відключення світла 19 листопада
У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, що причина запровадження відключень світла – пошкодження енергооб’єктів унаслідок масованих російських ракетно-дронових атак.
Час і обсяг застосування обмежень енергопотужності будуть такими:
- графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
- графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
Графік відключення світла в Києві
У Києві графіки відключень електрики на 19 листопада діятимуть протягом всієї доби, йдеться у повідомленні ДТЕК. Споживачів розподілили на 12 черг, за якими обмежуватиметься постачання світла.
Графік відключення світла в Київській області
У компанії ДТЕК оприлюднили, якими будуть графіки обмеження електропостачання у Київській області протягом 19 листопада.
Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області
У середу діятимуть обмеження постачання електрики у Дніпрі та Дніпропетровській області. У ДТЕК поділилися, якими будуть графіки відключення світла 19 листопада.
Графік відключення світла у Черкасах та Черкаській області
За командою НЕК Укренерго, 19 листопада по Черкаській області з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ), пише АТ Черкасиобленерго.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 черга – 06:00 – 09:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00;
- 1.2 черга – 07:00 – 09:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00;
- 2.1. черга – 00:00 – 02:00, 07:00 – 09:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00;
- 2.2 черга – 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 20:00, 22:00 – 00:00;
- 3.1 черга – 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 13:00 – 15:00, 18:00 – 20:00;
- 3.2 черга – 02:00 – 04:00, 09:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 20:00;
- 4.1 черга – 02:00 – 04:00, 09:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00;
- 4.2 черга – 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00;
- 5.1 черга – 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 5.2 черга – 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 6.1 черга – 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 6.2 черга – 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00.
Графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області
19 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Як повідомляє АТ Запоріжжяобленерго, одночасно вимикатимуться: з 00:00 до 07:00 – 1,5 черги, з 07:00 до 13:00 – 3 черги, з 13:00 до 15:00 – 3,5 черги, з 15:00 до 18:00 – 4 черги, з 18:00 до 21:00 – 3,5 черги, з 21:00 до 24:00 – 3 черги.
Години відсутності електропостачання по чергах (підчергах) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1 черга: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30;
- 1.2 черга: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30;
- 2.1 черга: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00;
- 2.2 черга: 00:00 – 01:00, 06:30 – 11:30, 15:00 – 22:00;
- 3.1 черга: 04:30 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 – 24:00;
- 3.2 черга: 01:00 – 04:30, 12:30 – 18:30, 22:00 – 24:00;
- 4.1 черга: 00:00 – 00:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 24:00;
- 4.2 черга: 00:00 – 01:00, 08:00 – 15:00, 22:00 – 24:00;
- 5.1 черга: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 – 21:30;
- 5.2 черга: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 – 22:00;
- 6.1 черга: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00;
- 6.2 черга: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00.
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, тому варто стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.