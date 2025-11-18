Від початку минулої доби відбулося 137 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 101 керовану авіабомбу

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 435 дронів-камікадзе та здійснили 3 332 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 18 листопада 2025

карта бойових дій
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій

Втрати ворога на 18 листопада 2025

  • особового складу – близько 1 160 380 (+960);
  • танків – 11 355;
  • бойових броньованих машин – 23 594;
  • артилерійських систем – 34 499 (+13);
  • РСЗВ – 1 545 (+1);
  • засобів ППО – 1 247 (+1);
  • літаків – 428;
  • вертольотів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294);
  • крилатих ракет – 3 940;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 579 (+43);
  • спеціальної техніки – 4 000.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 18.11.2025
Карта DeepState

