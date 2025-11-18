Від початку минулої доби відбулося 137 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 101 керовану авіабомбу

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 435 дронів-камікадзе та здійснили 3 332 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 18 листопада 2025

Втрати ворога на 18 листопада 2025

особового складу – близько 1 160 380 (+960);

танків – 11 355;

бойових броньованих машин – 23 594;

артилерійських систем – 34 499 (+13);

РСЗВ – 1 545 (+1);

засобів ППО – 1 247 (+1);

літаків – 428;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294);

крилатих ракет – 3 940;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 579 (+43);

спеціальної техніки – 4 000.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

