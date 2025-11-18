Росія зберігає намір завдати критичної шкоди енергетичній системі України, зокрема розділити її по Дніпру.

Про це глава Укренерго Володимир Зайченко заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

Росія прагне розділити енергосистему України

За словами Зайченка, востаннє поділ енергосистеми відбувся у 2023 році після масштабної російської атаки. Ворог надалі намагається повторити цей сценарій.

– Окупанти роблять усе, щоб розділити систему, погасити її – це їхня головна мета. Ми боремося з цим і робимо це досить успішно, – зазначив він.

При цьому глава Укренерго визнає, що така загроза зберігається, тому що “війна триває”.

Зайченко пояснив, що Росія змінила тактику ударів у порівнянні з минулою зимою.

Якщо торік атаки були розпорошені по всій території одночасно, то зараз ворог концентрується на окремих регіонах та критичних об’єктах, прагнучи пробити систему ППО масовістю запусків.

Такий підхід ускладнює швидке відновлення енергопостачання у тих областях, які потрапляють під прицільні удари.

Графіки можуть застосовуватися протягом зими

За словами Зайченка, графіки відключень електроенергії можуть застосовуватися протягом усієї зими, адже війна триває.

Російські атаки спрямовані не лише на об’єкти генерації та передачі, а й на газодобувну та газотранспортну інфраструктуру.

– Можемо констатувати, що ворог продовжує політику енергетичного тероризму, намагаючись позбавити українців світла і тепла, – сказав він.

Голова Укренерго додав, що завдяки підтримці міжнародних партнерів Україна значно підсилила ремонтні можливості: спецтехніка тепер доступна у всіх регіонах, що прискорює відновлення мереж після ударів.

Нагадаємо, перед початком опалювального сезону ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України.

Під обстріли потрапили теплоелектростанції, газовидобувні об’єкти та підстанції, що передають потужності від атомних електростанцій.

Після масштабної атаки 8 листопада ситуація з відключеннями електроенергії в Україні стала ще критичнішою. За даними Центренерго, цей обстріл став наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення.

Унаслідок ударів дві теплоелектростанції компанії – Зміївська та Трипільська – повністю припинили виробництво електроенергії.

Після атак Україна ініціювала скликання Ради МАГАТЕ.

Обстріли енергооб’єктів тривали й 10 листопада. Наступного дня Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі у трьох областях – Харківській, Одеській та Донецькій.

