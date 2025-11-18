У Покровську Донецької області зростає кількість стрілецьких боїв, а у Мирнограді російська армія намагається прорвати оборону українських захисників.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України із посиланням на актуальну інформацію станом на 11:00 18 листопада.

Ситуація у Покровську та Мирнограді 18 листопада

За інформацією 7 корпусу ДШВ, у Покровську зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню.

Зараз дивляться

Загалом з початку місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 російських окупантів, ще поранено 71 військовослужбовця РФ.

Водночас українські воїни зафіксували появу противника на північ від Покровська. Декілька ворожих піхотинців намагалися проникнути та закріпитися на обʼєкті сільського господарства, проте їх успішно ліквідовано.

У 7 корпусі ДШВ вважають, що російська армія прагне вийти до населеного пункту Гришине, розташованого на північному заході від Покровська. Окупанти намагаються обійти місто, оскільки не можуть пробити оборону Покровська та використати його як плацдарм.

Водночас ворог має наміри скувати оборону Мирнограда, проте ці спроби не є успішними.

Як розповіли у 7 корпусі ДШВ, нещодавно українські захисники ліквідували групу Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Там пояснили, що ці ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.

Українські десантники зафіксували збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману, зазначили у 7 корпусі ДШВ, проте воїни знищують ворога на підступах до міста.

Фото: 7 корпус ДШВ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.