Втрати ворога на 18 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 960 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 364-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 160 380 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 18 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 160 380 (+960);

танків – 11 355;

бойових броньованих машин – 23 594;

артилерійських систем – 34 499 (+13);

РСЗВ – 1 545 (+1);

засобів ППО – 1 247 (+1);

літаків – 428;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294);

крилатих ракет – 3 940;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 579 (+43);

спеціальної техніки – 4 000.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

