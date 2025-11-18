Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Втрати ворога на 18 листопада: знищено 960 окупантів та 13 артсистем
Втрати ворога на 18 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 960 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 364-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 160 380 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 18 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 160 380 (+960);
- танків – 11 355;
- бойових броньованих машин – 23 594;
- артилерійських систем – 34 499 (+13);
- РСЗВ – 1 545 (+1);
- засобів ППО – 1 247 (+1);
- літаків – 428;
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294);
- крилатих ракет – 3 940;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 579 (+43);
- спеціальної техніки – 4 000.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
