Карта бойових дій на 19 листопада 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 150 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 62 керовані авіабомби.
Крім цього, залучили до ударів 2440 дронів-камікадзе та здійснили 2999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 19 листопада 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
