Втрати ворога на 19 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 850 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 365-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 161 230 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 19 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 161 230 (+850);
  • танків – 11 356 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 595 (+1);
  • артилерійських систем – 34 511 (+12);
  • РСЗВ – 1 546 (+1);
  • засобів ППО – 1 247;
  • літаків – 428;
  • вертольотів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 086 (+293);
  • крилатих ракет – 3 940;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 635 (+56);
  • спеціальної техніки – 4 001 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

