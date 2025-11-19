Втрати ворога на 19 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 850 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 365-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 161 230 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 19 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 161 230 (+850);

танків – 11 356 (+1);

бойових броньованих машин – 23 595 (+1);

артилерійських систем – 34 511 (+12);

РСЗВ – 1 546 (+1);

засобів ППО – 1 247;

літаків – 428;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 086 (+293);

крилатих ракет – 3 940;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 635 (+56);

спеціальної техніки – 4 001 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

