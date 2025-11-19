Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 19 листопада: знищено 850 окупантів та 12 артсистем
Втрати ворога на 19 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 850 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 365-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 161 230 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 19 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 161 230 (+850);
- танків – 11 356 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 595 (+1);
- артилерійських систем – 34 511 (+12);
- РСЗВ – 1 546 (+1);
- засобів ППО – 1 247;
- літаків – 428;
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 086 (+293);
- крилатих ракет – 3 940;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 635 (+56);
- спеціальної техніки – 4 001 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
