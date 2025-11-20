Секретар РНБО Рустем Умєров повернувся з закордонного відрядження.

Про це повідомила його речниця Діана Давітян в коментарі українським ЗМІ, спростувавши повідомлення в мережі про те, що посадовець нібито не повернеться в Україну.

Умєров повернувся в Україну

– Так, він повернувся з відрядження. Також хочу зазначити, що це вже його дванадцяте відрядження з моменту призначення на посаду Секретаря РНБО. І відрядження – це абсолютно звичайна частина нашого життя, з якого ми не робимо ажіотажу, – сказала вона у четвер, 20 листопада.

11 листопада Умєров оголосив про початок робочої поїздки до Туреччини та країн Близького Сходу з метою розблокування процесу обміну полоненими відповідно до вже досягнутих домовленостей.

У той же день прокурор САП заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч протягом 2025 року мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка та на Рустема Умєрова.

У відповідь Умєров заявив, що спроби пов’язати його роботу з “впливом” окремих осіб не мають підстав.

Він підтвердив зустріч із Міндічем, під час якої обговорювалося постачання бронежилетів в рамках одного з контрактів.

– У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і жоден бронежилет не був поставлений, – додав Умєров.

Видання Clash Report повідомляло, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну. Згодом Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що ці твердження не відповідають дійсності.

19 листопада президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Туреччини, де його зустрів Умєров.

У РНБО інформували, що закордонне відрядження секретаря тривало з 11 по 19 листопада включно.

Під час поїздки Умєров провів низку зустрічей і консультацій з турецькими посадовцями – главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, керівником Національної розвідки Ібрагімом Калином, радником президента з питань зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем, міністром оборони Яшаром Гулером.

Також він зустрівся з прем’єр-міністром Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані та “вищими посадовими особами” Об’єднаних Арабських Еміратів.

