Втрати ворога на 20 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 366-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,162 млн.

Втрати ворога на 20 листопада 2025 року

особового складу / personnel – близько 1 162 120 (+890) осіб / persons

танків / tanks – 11 357 (+1) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 597 (+2) од.

артилерійських систем / artillery systems – 34 530 (+19) од.

РСЗВ / MLRS – 1 546 (+0) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 247 (+0) од.

літаків / aircraft – 428 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 82 470 (+384) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 3 981 (+41) од.

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 67 703 (+68) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 002 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 366-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

