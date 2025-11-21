Чорна п’ятниця щороку приносить відчутний приріст товарообігу, однак це стосується лише тих магазинів, які долучаються до загальних правил цієї події. Основний принцип простий — наявність знижок, адже покупка має бути вигідною.

Найбільше виграють ті ритейлери, які пропонують справді значні знижки, адже вони отримують увагу, довіру та лояльність клієнтів на весь наступний рік.

Коли Чорна п’ятниця у 2025 році та чи варто купувати безліч товарів, читайте в нашому матеріалі.

Коли Чорна п’ятниця в Україні у 2025 році

У Чорної п’ятниці немає єдиної фіксованої дати. Традиційно, у США вона відбувається в четверту п’ятницю листопада, одразу після Дня подяки. В Україні та більшості інших країн ця подія також прив’язана до цього періоду, тобто до четвертої п’ятниці листопада.

Чорна п’ятниця 2025: коли починається

У 2025 році Чорна п’ятниця припадає на 28 листопада. Але магазини та торговельні мережі часто розширюють акції. Тому Чорна п’ятниця може тривати не один день, а цілий вікенд або навіть тиждень, перетворюючись на Black Friday, Кіберпонеділок або Чорний тиждень.

Особливості проведення Чорної п’ятниці:

Ба більше, акції, приурочені до старту Чорної п’ятниці, можуть тривати тижнями й навіть цілий місяць, але саме день відкриття розпродажів завжди справляє найяскравіше враження.

До акцій долучаються й інтернет-магазини, пропонуючи онлайн-знижки до 90% без потреби стояти в чергах. Найпопулярнішими товарами цього періоду стають побутова техніка, одяг, взуття, спортивні та косметичні товари, а також речі для дому.

У великих ТРЦ цього дня справжній ажіотаж, адже люди прагнуть потішити себе та близьких вигідними покупками. Багато ритейлерів почали готуватися до Чорної п’ятниці в Україні 2025 у вересні.

Коли починаються знижки на Чорну п’ятницю 2025

Чорна п’ятниця у 2025 році припадає на 28 листопада. Втім, знижки починають з’являтися значно раніше. Уже наприкінці жовтня або на початку листопада великі міжнародні майданчики, як-от Amazon, запускають перші акції під назвами Ранні знижки до Чорної п’ятниці.

З середини листопада до розпродажів активно долучається більшість рітейлерів, особливо у категоріях електроніки, побутової техніки та гаджетів. Найбільший пік акцій припадає саме на тиждень Чорної п’ятниці — з 24 по 28 листопада, коли навіть невеликі магазини роблять масштабні знижки. Після цього настає Кіберпонеділок – 1 грудня 2025 року, який раніше був орієнтований виключно на онлайн-продажі та техніку, але зараз став продовженням загальних акцій.

В Україні мережі продажу побутової техніки та електроніки запускають Black Friday Week із цілим тижнем знижок перед 28 листопада, а деякі бренди розтягують акцію на весь листопад у форматі Чорного листопада. Однак найвигідніші пропозиції, як правило, залишають саме на фінальні дні розпродажу.

Для чималої кількості людей ця дата довгоочікувана. Традиційно, Чорна п’ятниця проходить у США наступного дня після Дня подяки, а магазини влаштовують масштабні розпродажі, пропонуючи знижки до 80% першим покупцям. У результаті, обсяги продажів б’ють рекорди.

Чорна п’ятниця 2025: яка альтернатива шопінгу

Втім, саме цього дня набуває популярності й альтернативна ініціатива – День без покупок. Її автор, рекламіст Тед Дейв, стверджує, що реклама вводить людей в оману, змушуючи вірити, ніби щастя залежить від кількості придбаних речей.

І хоча важко заперечити цю думку, більшість споживачів все ж бачать у Чорній п’ятниці можливість оновити гардероб, купити дорогі товари за доступною ціною та просто скористатися шансом зекономити. Адже заробіток дістається нелегко, і бажання витрачати гроші розумно цілком зрозуміле.

