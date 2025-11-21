ГУР знищило у Криму гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні РЛС
У тимчасово окупованому Криму українські спецпризначенці спалили ворожий гвинтокрил Ка-27 і коштовні російської системи протиповітряної оборони (ППО), серед яких є радіолокаційні станції.
Відповідне відео оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Удар по гвинтокрилу Ка-27 і системах ППО у Криму
Як зазначили в українській воєнній розвідці, майстри спецпідрозділу Примари завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії.
За інформацією ГУР, внаслідок спецоперації на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі об’єкти, серед яких:
- корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;
- аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра-А10;
- РЛС 55Ж6У Небо-У;
- РЛС Небо-СВ у купольній конструкції;
- РЛС П-18 Терек.
У ГУР зафіксували на відео влучних ударів по коштовних російських цілях і приголомшливе ухилення від ракети з ворожого комплексу Панцирь-С1.
– Бонусний естетичний кадр — зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі, – йдеться у повідомленні.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що збройна боротьба триває.