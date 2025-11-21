Європейські лідери планують зустрітися у суботу на полях конференції Великої двадцятки в Південній Африці, щоб узгодити подальші кроки у відповідь на 28-пунктний план США та Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Переговори на полях G20: що відомо

У суботу на полях саміту G20 у Південній Африці планується ключова зустріч європейських лідерів щодо ініціативи США та Росії щодо припинення війни в Україні.

До обговорення очікується приєднання президента Фінляндії Александера Стубба, який користується довірою адміністрації Дональда Трампа.

Основною метою зустрічі є вироблення спільної позиції Європи та визначення механізму підтримки України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц терміново змінив свій розпорядок у п’ятницю, щоб провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та провідними європейськими лідерами.

До дискусії долучилися французький президент Еммануель Макрон та британський прем’єр Кір Стармер.

Напередодні саміту президент Ради ЄС Антоніу Кошта наголосив, що ЄС не отримував офіційних повідомлень щодо плану США та Росії і наразі не коментує його деталі.

Він підтвердив непохитну підтримку України на засадах Статуту ООН.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС стоїть пліч-о-пліч з Україною, і додала: Нічого про Україну без України.

Попри те, що США та Росія фактично обійшли європейські країни у своїх ініціативах, позиція Європи матиме вирішальне значення для подальших кроків Києва.

Союз намагається створити механізм, який дозволить мобілізувати близько €140 млрд для підтримки оборонних зусиль України, особливо в умовах скорочення американської допомоги.

Європейські чиновники зауважують, що запропонований план значною мірою відповідає раніше озвученим вимогам Росії і може створювати ризики гібридних операцій та порушень умов угоди.

Президент Зеленський підтвердив готовність працювати над планом, зазначивши, що це лише відправна точка для переговорів, а не ультиматум.

Він наголосив на прозорій і чесній роботі з партнерами зі США та Європи.

За даними Bloomberg, залишається невідомим, наскільки Україна зможе відстоювати власні інтереси і чи не буде використана американська військова допомога як інструмент тиску.

