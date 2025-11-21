22 листопада у Львові та області знову вводять графіки стабілізаційних відключень. Однак цього дня світла у жителів регіону буде більше, чим у попередні дні.

Львівобленерго: графіки відключень 22 листопада

За інформацією Укренерго, у суботу, 22 листопада, відключення електроенергії торкнуться більшості регіонів України.

Графіки погодинних відключень світла (ГПВ) запроваджені і у Львові та області, проінформували у Львівобленерго. Очікується, що відключати світло протягом всієї доби будуть один-два рази.

У цілому у підчерг світла за день може бути відсутнім у межах від 1,5 до 5,5 години.

У разі змін у графіках, інформація буде оприлюднена Львівобленерго, тож варто стежити за оновленнями на сторінках відомства у соцмережах.

Коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо, просять енергетики.

До речі, раніше в Укренерго розповіли, як саме відключатимуть світло у суботу, 22 листопада.

При цьому директор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко овідомляв, що світло вимикають частіше через зниження потужності реакторів АЕС.

За його словами, через російські обстріли в Україні працюють чотири реактори АЕС на зниженій потужності, замість дев’яти.

