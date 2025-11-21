Львівобленерго оприлюднило графіки відключень на 22 листопада: коли не буде світла
- У Львові та області 22 листопада відключатимуть світло за погодинними графіками.
- У підчерг електроенергії за день може не бути у межах від 1,5 до 5,5 години.
- Водночас графіки обмежень можуть змінюватися, в залежності від ситуації в енергосистемі.
22 листопада у Львові та області знову вводять графіки стабілізаційних відключень. Однак цього дня світла у жителів регіону буде більше, чим у попередні дні.
Львівобленерго: графіки відключень 22 листопада
За інформацією Укренерго, у суботу, 22 листопада, відключення електроенергії торкнуться більшості регіонів України.
Графіки погодинних відключень світла (ГПВ) запроваджені і у Львові та області, проінформували у Львівобленерго. Очікується, що відключати світло протягом всієї доби будуть один-два рази.
У цілому у підчерг світла за день може бути відсутнім у межах від 1,5 до 5,5 години.
У разі змін у графіках, інформація буде оприлюднена Львівобленерго, тож варто стежити за оновленнями на сторінках відомства у соцмережах.
Коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо, просять енергетики.
До речі, раніше в Укренерго розповіли, як саме відключатимуть світло у суботу, 22 листопада.
При цьому директор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко овідомляв, що світло вимикають частіше через зниження потужності реакторів АЕС.
За його словами, через російські обстріли в Україні працюють чотири реактори АЕС на зниженій потужності, замість дев’яти.