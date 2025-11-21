Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається досить напруженою, оскільки ворог не зменшує вогневого впливу на українські позиції, зокрема поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку 21 листопада

Як повідомляють Сили оборони Півдня України, за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулось 10 бойових зіткнень.

У цей час у соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні підрозділи перебувають в оточенні ворога, зазначили Сили оборони, а також про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують українські підрозділи та не дають їм можливості відійти.

– Ця інформація не відповідає дійсності та відверто спрямована на дискредитацію військового командування, – йдеться у повідомленні.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку дійсно складна, але з українськими бійцями підтримується зв’язок, налагоджена логістика та проводиться евакуація поранених, наголошують у Силах оборони Півдня.

Українським підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надають підсилення зі штурмових підрозділів.

У Силах оборони Півдня звертають увагу, що командування повністю володіє ситуацією на Гуляйпільському напрямку та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища українських військ.

