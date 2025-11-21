Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 21 листопада: мінус 1 050 окупантів та два десятки артсистем
Втрати ворога на 21 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 367-му добу повномасштабної війни перевищили 1,163 млн.
Втрати ворога на 21 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 163 170 (+1 050);
- танків – 11 357;
- бойових броньованих машин – 23 600 (+3);
- артилерійських систем – 34 550 (+20);
- реактивних систем залпового вогню – 1 546;
- засобів протиповітряної оборони – 1 247;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150);
- крилатих ракет – 3 981;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 768 (+65);
- спеціальної техніки – 4 002.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 367-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
