Втрати ворога на 21 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 367-му добу повномасштабної війни перевищили 1,163 млн.

Втрати ворога на 21 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 163 170 (+1 050);

танків – 11 357;

бойових броньованих машин – 23 600 (+3);

артилерійських систем – 34 550 (+20);

реактивних систем залпового вогню – 1 546;

засобів протиповітряної оборони – 1 247;

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150);

крилатих ракет – 3 981;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 768 (+65);

спеціальної техніки – 4 002.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 367-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

