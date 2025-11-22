США, Україна та ЄС у неділю, 23 листопада, проведуть переговори щодо нового “мирного плану” Дональда Трампа.

Переговори щодо нового “мирного плану” Трампа

Як пише CNN, сьогодні вранці міністр армії США Ден Дрісколл і його команда прибули до Женеви (Швейцарія), де має відбутися його зустріч з високопосадовцями. На ній планується обговорити подальші кроки на шляху до миру.

Джерело проінформумало, що завтра до переговорів приєднуються держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Він наголосив, що мета – узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом Sudostschweiz теж пише, що 23 листопада у Женеві відбудуться переговори щодо мирного плану Трампа. За інформацією Reuters, участь у зустрічі візьмуть радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України.

Відомо, що українську сторону будуть представляти глава Офісу президента Андрій Єрмак і Рустем Умеров, а з американської – Ден Дрісколл, Стів Віткофф і Марко Рубіо.

Варто зазначити, що за інформацією джерела CNN, зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого плану теж запланована. Чиновник сказав, що вона “пройде швидко”, проте не у Женеві. Місце і дату зустрічі він уточнювати відмовився.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом запропонований мирний план для України.

Перед цим, 19 листопада, високопосадовці Пентагону прибули до Києва з неоголошеним візитом для обговорення мирних зусиль із Зеленським.

А 20 листопада ЗМІ з посиланням на джерела надали деталі так званого мирного плану, над яким працювали представники Росії та США.

