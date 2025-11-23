Понад 150 тис. українців уже подали заявки через Дію для виплати 6500 грн від держави.

Про це 23 листопада повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Допомога 6500: що відомо про прийом заявок

Виплати 6500 грн передбачені для вразливих категорій громадян у межах Зимової підтримки.

– Це допомога для тих, хто найбільше потребує підтримки у складний зимовий період, – наголосила Юлія Свириденко.

Зокрема, скористатися допомогою 6500 можуть діти під опікою чи піклуванням, ⁠діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю), ⁠люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб, діти-ВПО, які отримують виплату на проживання, ⁠діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років, одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

За неповні три доби, починаючи з 21 листопада 2025 року, продовжує прем’єр-міністерка, вже надійшло понад 150 тис. заявок від українців.

Як отримати 6500 від держави

Заявку на отримання виплати 6500 грн можна подати до 17 грудня 2025 року.

Зробити це можна онлайн через Дію або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Використати кошти можна протягом 180 днів на найнеобхідніше – теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Джерело: Юлія Свириденко

