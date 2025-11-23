Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.
Карта бойових дій на 23 листопада 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 75 керованих авіабомб
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 748 дронів-камікадзе та здійснили 3 243 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 23 листопада 2025
Втрати ворога на 23 листопада 2025
- особового складу – близько 1 166 260 (+920);
- танків – 11 363 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 615 (+8);
- артилерійських систем – 34 585 (+26);
- РСЗВ – 1 549 (+2);
- засобів ППО – 1 248;
- літаків – 428;
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496);
- крилатих ракет – 3 981;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 922 (+80);
- спеціальної техніки – 4 003 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 369-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
