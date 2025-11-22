Союзники України з країн Північної Європи та Балтії обіцяють продовжувати надавати нашій країні військову техніку, щоб стримати “подальшу російську агресію”.

Спільна заява лідерів країн Північної Європи та Балтії

Північноєвропейсько-балтійська вісімка пообіцяла продовжити постачання озброєння в Україну, про що йдеться у заяві лідерів країн.

У документі наголошують, що Росія поки не взяла на себе зобов’язань щодо припинення вогню і не робить кроків, що ведуть до миру.

Також у заяві підкреслюють, що Україна “постійно демонструє серйозність своїх намірів щодо миру”.

– З самого початку агресивної війни Росії ми були на боці України і будемо продовжувати це робити. Наша рішучість випливає з того, що ми розуміємо: йдеться не тільки про безпеку України, але і про безпеку Європи в цілому, – йдеться у заяві.

Зазначається, що країни Північної Європи опинилися серед найбільших донорів України в Європі.

Країни Північно-Балтійської вісімки, до якої входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія і Швеція, додають, що тільки ті рішення, які “поважають суверенітет України і принесуть Україні та Європі більшу безпеку і стабільність, користуються нашою повною підтримкою”.

Заява завершується зверненням до українського народу:

– Ваша рішучість, наполегливість і мужність були справді гідні захоплення з самого початку війни. Ми хочемо, щоб ви знали, що ви не одні і можете розраховувати на нашу підтримку.

Нагадаємо, що раніше в адміністрації Трампа заявили, якщо Україна не прийме так званий мирний план, то США призупинять допомогу Україні. При цьому, як писало видання Bloomberg, втрата можливості отримання розвідданих з боку США може виявитися більш руйнівною, ніж припинення поставок зброї.

Також раніше повідомлялось, що 23 листопада пройдуть переговори щодо нового “мирного плану” Дональда Трампа.

