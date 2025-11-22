Країни Балтії та Північної Європи запевнили у подальшій військовій підтримці України – заява
- Лідери країн Північної Європи та Балтії оприлюднили спільну заяву щодо подальшої підтримки України.
- Вони наголосили, що РФ не зробила поки жодних реальних кроків до припинення війни.
- Натомість у заяві наголошується, що Україна "постійно демонструє серйозність своїх намірів щодо миру".
Союзники України з країн Північної Європи та Балтії обіцяють продовжувати надавати нашій країні військову техніку, щоб стримати “подальшу російську агресію”.
Спільна заява лідерів країн Північної Європи та Балтії
Північноєвропейсько-балтійська вісімка пообіцяла продовжити постачання озброєння в Україну, про що йдеться у заяві лідерів країн.
У документі наголошують, що Росія поки не взяла на себе зобов’язань щодо припинення вогню і не робить кроків, що ведуть до миру.
Також у заяві підкреслюють, що Україна “постійно демонструє серйозність своїх намірів щодо миру”.
– З самого початку агресивної війни Росії ми були на боці України і будемо продовжувати це робити. Наша рішучість випливає з того, що ми розуміємо: йдеться не тільки про безпеку України, але і про безпеку Європи в цілому, – йдеться у заяві.
Зазначається, що країни Північної Європи опинилися серед найбільших донорів України в Європі.
Країни Північно-Балтійської вісімки, до якої входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія і Швеція, додають, що тільки ті рішення, які “поважають суверенітет України і принесуть Україні та Європі більшу безпеку і стабільність, користуються нашою повною підтримкою”.
Заява завершується зверненням до українського народу:
– Ваша рішучість, наполегливість і мужність були справді гідні захоплення з самого початку війни. Ми хочемо, щоб ви знали, що ви не одні і можете розраховувати на нашу підтримку.
Нагадаємо, що раніше в адміністрації Трампа заявили, якщо Україна не прийме так званий мирний план, то США призупинять допомогу Україні. При цьому, як писало видання Bloomberg, втрата можливості отримання розвідданих з боку США може виявитися більш руйнівною, ніж припинення поставок зброї.
Також раніше повідомлялось, що 23 листопада пройдуть переговори щодо нового “мирного плану” Дональда Трампа.