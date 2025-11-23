Парламентарі європейських країн закликають президента США Дональда Трампа у відносинах з РФ застосовувати стратегію 40-го президента США Рональда Рейгана – політику жорсткого стримування та перемоги.

– Хоча ми вітаємо ваші зусилля з досягнення миру, важливо пам’ятати слова президента Рональда Рейгана, коли його запитали про його стратегію щодо Радянського Союзу: Ми виграємо, вони програють, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “це має бути спільна стратегія щодо Росії, а також розробка “мирного плану”, що забезпечить справедливий і тривалий мир”.

– США, Україна і вільний світ повинні виграти; Росія і її союзники з ‘осі зла’ повинні програти, – зазначається у зверненні європейських парламентарів до Трампа, яке один із підписантів, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція Слуга народу) виданню Інтерфакс-Україна.

Парламентарі наголосили, що спроби заспокоєння Росії як агресора чи тиск на Україну як жертву цієї агресії є неприйнятними з моральної точки зору та принижують людську гідність.

– Поступитися Росії означає відмовитися від спільних цінностей і занурити вільний світ в анархію і хаос, – наголошується у звернені.

Політики сподіваються на сильне американське лідерство і наголошують, що “Америка є великою і першою лише тоді, коли вона непохитно відстоює свободу, демократію, повагу до прав людини та верховенство права”.

Звернення підписали понад 45 політиків, зокрема члени Європейського парламенту та представники законодавчих органів Литви, Хорватії, Ірландії, Естонії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Болгарії.

