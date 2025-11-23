Пропозиції США можуть врахувати низку елементів критично важливих для націнтересів України – Зеленський
- Президент Володимир Зеленський отримав першы короткі звіти команди про результати зустрічей і розмов у Женеві.
- Наразі є розуміння, що пропозиції США можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для нац інтересів нашої держави.
Вже є короткі звіти української команди про результати перших зустрічей і розмов у Женеві, повідомив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про перебіг зустрічей у Женеві
Голова держави повідомив, що наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України.
– Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України, – повідомив президент України.
Він зазначив, що триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні.
Нагадаємо, що українська делегація сьогодні працює в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки.
Вже відбулась зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.