Вже є короткі звіти української команди про результати перших зустрічей і розмов у Женеві, повідомив президент Володимир Зеленський.

Голова держави повідомив, що наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України.

Він зазначив, що триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні.

Нагадаємо, що українська делегація сьогодні працює в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки.

Вже відбулась зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.

