Головна складність дипломатичних зусиль навколо російсько-української війни полягає у тому, що її почала саме Росія. І весь час повномасштабного вторгнення РФ не хоче завершувати війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Росія прагне продовжувати війну

За його словами, Володимир Путін веде війну так, що йому байдуже як на величезні втрати росіян, так і на кількість убитих українців.

Зараз дивляться

– Російські командири мають не просто бажання діяти жорстоко – вони мають чіткі накази, що можуть убивати так, як їм заманеться, – наголосив Зеленський.

Саме це, за словами Зеленського, робить російську війну настільки кривавою та призводить до численних жертв як на фронті, так і в українських містах.

Президент зазначив, що російська армія не лише вбиває дорослих, але й викрадає українських дітей, намагаючись перевчити їх для майбутньої участі у війні.

За словами глави держави, російське командування зараз кидає у штурми проти українських оборонних позицій молодих людей, які у 2014 році ще навчалися в молодшій школі – у період окупації Криму та початку гібридної агресії РФ.

– Це довга війна, і головне, що намагається зробити Росія, залишити собі можливість воювати ще довше та не тільки проти України. Тому ми так цінуємо, що заради миру зараз працюють стільки сил та лідерів, – наголосив він.

Україна вдячна США за допомогу

За словами Зеленського, Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американцю та особисто президенту Дональду Трампу за допомогу, яка “починаючи з джавелінів, рятує життя українців”.

– Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку, – додав він.

Президент наголосив, що світ не має забувати про головну мету – зупинити російську війну й не допустити її повторення.

Він зазначив, що лише цього року Путін відправив на смерть сотні тисяч росіян заради окупації невеликих частин української території, попри те що Росія має найбільшу міжнародно визнану територію у світі.

– Такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що це для них не про територію, не про те, як поводиться той чи інший сусід Росії, а про “право на війну” для Росії, про “право на підкорення” інших, про фундаментальну відсутність безпеки, – сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна уважно працює над кожним пунктом та кожним кроком, необхідним для встановлення миру.

За його словами, усі рішення мають спрацювати так, щоб війна була завершена і більше ніколи не повторилася.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп заявив, що лідери України не виявили жодної вдячності за зусилля США по досягненню миру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.