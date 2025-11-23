Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

У Женеві (Швейцарія) розпочалась робота української делегації, про що повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

– Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером. Наступна зустріч – із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно, – написав він у Telegram.

Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах, повідомив Єрмак. За його словами, продовжується робота разом для досягнення сталого і справедливого миру для України.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський зауважив, що українська сторона розраховує на конструктив.

– Цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат, – написав він у Telegram.

Президент наголосив, що потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена.

– Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас, – додав він.

Раніше Reuters повідомляло про прибуття до Женеви держсекретаря США Марко Рубіо та спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.

Нагадаємо, що вчора, 22 листопада, президент Володимир Зеленський указом затвердив склад української делегації, яка сьогодні працює у Женеві.

Очікуються переговори між представниками України та США про потенційні параметри майбутньої мирної угоди. При цьому глава держави наголошував, що наша делегація знає, як захищати українські інтереси.

