Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Втрати ворога на 23 листопада: знищено 920 окупантів, два танки й 26 артсистем
Втрати ворога на 23 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 960 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 369-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 166 260 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 23 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 166 260 (+920);
- танків – 11 363 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 615 (+8);
- артилерійських систем – 34 585 (+26);
- РСЗВ – 1 549 (+2);
- засобів ППО – 1 248;
- літаків – 428;
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496);
- крилатих ракет – 3 981;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 922 (+80);
- спеціальної техніки – 4 003 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 369-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
