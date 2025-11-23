Втрати ворога на 23 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 960 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 369-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 166 260 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 23 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 166 260 (+920);

танків – 11 363 (+2);

бойових броньованих машин – 23 615 (+8);

артилерійських систем – 34 585 (+26);

РСЗВ – 1 549 (+2);

засобів ППО – 1 248;

літаків – 428;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496);

крилатих ракет – 3 981;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 922 (+80);

спеціальної техніки – 4 003 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 369-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.