Починаючи з 1 грудня 2025 року у наданні допомоги малозабезпеченим сім’ям відбудеться низка змін.

Що варто знати про фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям у грудні 2025 року та як саме розрахувати допомогу малозабезпеченій сім’ї – читайте на Фактах ICTV.

Як отримати 6500 грн Зимової підтримки малозабезпеченим сім’ям

В Україні вже можна подати заявки на Зимову підтримку для найбільш незахищених категорій населення на разову виплату 6500 грн.

Так, з 1 грудня 2025 року почікується одноразова виплата в розмірі 6500 грн на кожну дитину з малозабезпечених сімей (та сімей ВПО), яка не досягла 18 років станом на 1 листопада 2025 року.

Ці кошти будуть приходити автоматично на картковий рахунок одержувача.

Вони не впливатимуть на розрахунок середньомісячного сукупного доходу для отримання інших видів допомог.

1000 грн на кожну дитину-сироту: деталі виплати до Дня Святого Миколая

До Дня Святого Миколая 6 грудня в рамках однієї з ініціатив Зимової підтримки на кожну дитину-сироту опікунам та піклувальникам одноразово виплатять по 1000 грн.

Зауважимо, що кошти на виплати на дітей-сиріт в Україні в грудні 2025 року виділить ЮНІСЕФ.

Зимова підтримка 1000 грн у грудні 2025: як отримати та на що витратити

В Україні офіційно стартували виплати у межах програми Зимова підтримка, яка передбачає одноразову виплату 1000 гривень на картку Національного кешбеку. Заяви на участь у програмі вже подали понад 10 мільйонів українців.

Отримати виплату можуть тільки ті громадяни України, що перебувають на підконтрольній території.

Для цього треба подати заявку через застосунок Дія, однак зробити це можна буде тільки до 24 грудня 2025 року.

Як подати заявку: інструкція

Відкрити розділ Сервіси → Зимова підтримка. Вказати отримувача (себе або дитину). Підтягнути чи додати свідоцтво про народження (для дітей). Вибрати картку Національного кешбеку. Підтвердити перебування в Україні та надіслати заявку.

На що можна витратити 1000 грн від держави:

комунальні послуги;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних);

ліки та медичні препарати;

книги та друковану продукцію;

поштові послуги Укрпошти;

благодійність, зокрема донати на підтримку Сил оборони.

Зауважимо, що ці кошти неможливо знімати готівкою, а витратити їх можна тільки до кінця червня 2026 року.

Допомога ВПО у грудні 2025: хто отримає виплати та коли

Малозабезпечені сім’ї, серед яких є внутрішньо-переміщені особи (ВПО) у грудні 2025 року можуть розраховувати на виплати, оформлені ними в минулі місяці.

Згідно з вересневим рішенням уряду щодо продовження виплат на проживання ще на шість місяців, автоматичні виплати приходитимуть на картки ВПО щонайменше до лютого 2025 року.

Розмір допомоги:

3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 грн для інших ВПО.

Терміни виплат – 15 та 28 число кожного місяця. Кошти надходитимуть на банківські рахунки отримувачів.

Розрахунок допомоги малозабезпеченої сім’ї: коротка інструкція

Зазначимо, що для того, щоб отримати допомогу у якості малозабезпеченої сім’ї в Україні треба розрахувати, чи відноситесь ви до цієї категорії.

Тож малозабезпеченою в Україні вважається сім’я з сукупним доходом, що не перевищує прожитковий мінімум.

Для сім’ї його треба рахувати, додаючи прожиткові мінімуми кожного члена родини.

Станом на 1 грудня 2025 року, якщо рахувати прожитковий мінімум сім’ї з чотирьох людей – матері, батька і двох дітей віком до шести і від шести до 18 років, то для них сума прожиткового мінімуму, згідно держбюджету-2025, становитиме:

Мати (прожитковий мінімум для працездатних осіб) + батько (прожитковий мінімум для працездатних осіб) + дитина до шести років + дитина віком віком від шести до 18 років.

Розрахунок: 3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 11 815 грн.

Таким чином, якщо у вашій сім’ї сукупний дохід менший за суму, яку ви розрахуєте, керуючись цією короткою інструкцією, то допомога, на яку ви можете розраховувати, дорівнюватиме різниці між отриманим результатом та фактичним сімейним доходом.

У 2025 році, згідно з Законом Про державний бюджет України, прожитковий мінімум для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям підвищили на 5%. Це означає збільшення базових нормативів, за якими проводять нарахування.

Відповідно до статті 9 закону, у 2025 році гарантований прожитковий мінімум для розрахунку допомоги становить:

+60% від прожиткового мінімуму – для працездатних осіб (зростання з 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

+145% – для дітей (до 6 років – підвищення з 3 588,2 грн до 3 716,35 грн; від 6 до 18 років – з 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

100% – для осіб, що втратили працездатність, та людей з інвалідністю.

На підтримку малозабезпечених сімей у 2025 році планували спрямувати 19,7 млрд грн. У Мінсоцполітики зазначають, що ці кошти дадуть змогу забезпечити стабільну підтримку найбільш вразливих родин.

Базова соцдопомога з 1 січня 2026 року: які зміни готує уряд

Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд планує з 1 січня 2026 року запровадити нову базову соціальну допомогу.

Ініціатива передбачає трансформацію державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у базову соціальну допомогу.

Таким чином, уряд хоче об’єднати кілька видів держпідтримки в один механізм, щоб спростити систему виплат і посилити адресність.

За словами авторів проєкту, базова соціальна допомога призначатиметься найвразливішим категоріям населення як основний інструмент подолання бідності та підтримки людей у складних життєвих обставинах.

Розмір виплати планують рахувати як різницю між сукупною базовою величиною для всієї сім’ї та її середньомісячним доходом.

Базову величину сім’ї визначатимуть так:

100% базової величини – для першого члена сім’ї (уповноваженого представника);

70% базової величини – для кожного наступного члена родини.

Для дітей віком до 18 років, а також для людей з інвалідністю І або ІІ групи розмір базової величини становитиме 100% від базової величини, незалежно від їхнього порядку в складі сім’ї.

Очікується, що це допоможе забезпечити більший рівень соціального захисту для найвразливіших категорій.

