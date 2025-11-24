Кошта провів розмову із Зеленським перед зустріччю лідерів ЄС щодо миру
Голова Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 24 листопада.
Про це європейський політик повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.
Розмова Кошти та Зеленського 24 листопада: що відомо
За словами Кошти, розмова відбулася перед неформальною зустріччю лідерів ЄС, під час якої обговорюватимуть мирні ініціативи та підтримку України.
— Поговорив із Володимиром Зеленським перед неформальною зустріччю лідерів ЄС щодо мирних зусиль для України, щоб отримати його оцінку ситуації, — зазначив Кошта.
Голова Євроради наголосив, що об’єднана та скоординована позиція ЄС є ключовою для забезпечення успішного результату мирних переговорів — як для України, так і для Європи.
Президент України Володимир Зеленський подякував Антоніу Кошті за підтримку та наголосив на важливості рівного залучення України до формування спільної позиції ЄС.
— Я проінформував президента про зустрічі радників у Женеві, перебіг переговорів та ключові пріоритети. Ми продовжуємо добросовісно працювати над досягненням миру в Європі, — написав Зеленський у соцмережі X.
Нагадаємо, що переговори високопоставлених делегацій США, України, ЄС та Великої Британії відбулися 23 листопада у Женеві.
Під час цієї зустрічі обговорювали мирні пропозиції США, які, за словами союзників Києва, спрямовані на компроміс з Росією.
За результатами переговорів було представлено оновлений документ мирної угоди між Україною та Росією.
Сьогодні ж, 24 листопада, проходить зустріч європейських та африканських лідерів в Анголі в межах економічного саміту.
Очікується, що війна Росії проти України стане однією з ключових тем обговорення.