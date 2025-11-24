Голова Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 24 листопада.

Про це європейський політик повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Розмова Кошти та Зеленського 24 листопада: що відомо

За словами Кошти, розмова відбулася перед неформальною зустріччю лідерів ЄС, під час якої обговорюватимуть мирні ініціативи та підтримку України.

Зараз дивляться

— Поговорив із Володимиром Зеленським перед неформальною зустріччю лідерів ЄС щодо мирних зусиль для України, щоб отримати його оцінку ситуації, — зазначив Кошта.

Голова Євроради наголосив, що об’єднана та скоординована позиція ЄС є ключовою для забезпечення успішного результату мирних переговорів — як для України, так і для Європи.

Президент України Володимир Зеленський подякував Антоніу Кошті за підтримку та наголосив на важливості рівного залучення України до формування спільної позиції ЄС.

— Я проінформував президента про зустрічі радників у Женеві, перебіг переговорів та ключові пріоритети. Ми продовжуємо добросовісно працювати над досягненням миру в Європі, — написав Зеленський у соцмережі X.

Нагадаємо, що переговори високопоставлених делегацій США, України, ЄС та Великої Британії відбулися 23 листопада у Женеві.

Під час цієї зустрічі обговорювали мирні пропозиції США, які, за словами союзників Києва, спрямовані на компроміс з Росією.

За результатами переговорів було представлено оновлений документ мирної угоди між Україною та Росією.

Сьогодні ж, 24 листопада, проходить зустріч європейських та африканських лідерів в Анголі в межах економічного саміту.

Очікується, що війна Росії проти України стане однією з ключових тем обговорення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.