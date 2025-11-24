Уночі проти 24 листопада росіяни атакували Україну масованим ударом БпЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Нічна атака на Україну 24 листопада: що відомо

У ніч на 24 листопада (з 19:00 23 листопада) противник здійснив масований удар 162 бойовими безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими дронами із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Понад 80 із них – Шахеди.

Сили оборони України відбивали атаку за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, безпілотних систем та мобільних вогневих груп.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих БпЛА по всій Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а уламки збитих дронів впали на одній території.

Найбільше постраждали цивільні об’єкти та приватні будинки на Харківщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.

Зокрема, унаслідок вибухів у Чернігові дві людини отримали опіки.

Крім того, в Ізмаїлі Одеської області унаслідок влучання БпЛА на не експлуатованому судні виникло загорання, яке загасили рятувальники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 370-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

