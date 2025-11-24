15 листопада в Україні стартував прийом заявок на отримання виплати у межах програми Зимова підтримка в розмірі 1 000 гривень. Уже відомо, що мільйони українців подали заявки та почали отримувати гроші на картку Національний кешбек.

Скільки вже людей отримали 1000 гривень і як працює програма — читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Скільки людей отримали 1000 Зимової підтримки

Українці активно отримують виплати Зимової підтримки 2025. На сторінці Міністерства розвитку громад та територій розповіли, яка кількість людей вже отримала 1000 в межах Зимової підтримки. Станом на 24 листопада вже 1,7 мільйона повнолітніх громадян отримали по тисячі гривень на картку Національний кешбек, а також виплачено 253 тисячі допомог на дітей.

Зараз дивляться

Скільки людей отримали 1000 гривень у відділеннях Укрпошти

24 листопада виплати почали надходити й у міських відділеннях Укрпошти, а вже з 25 листопада програма стане доступною і в сільських відділеннях.

Мережа Укрпошти налічує понад 26 тисяч точок, що дозволяє забезпечити рівний доступ до виплат навіть у найвіддаленіших населених пунктах, включно з прифронтовими.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, держава робить усе можливе, щоб допомога цієї зими була максимально доступною, особливо для мешканців громад, які перебувають у найскладніших умовах. Якщо людина не може самостійно прийти у відділення, листоноша може доставити виплату додому.

У першу чергу гроші отримають майже 2 мільйони українців, яким виплата нараховується автоматично разом із пенсією або соцвиплатами через Укрпошту. Це, як правило, люди з найнижчими доходами, які найбільше потребують підтримки. Громадяни, що подавали заявку через поштові відділення (а їх понад 400 тисяч), отримують SMS-повідомлення про зарахування коштів.

Отримані гроші можна використовувати одразу. У відділеннях Укрпошти дозволено:

оплачувати комунальні послуги;

оформлювати передплату газет і журналів;

користуватися поштовими послугами;

замовляти лікарські засоби та інші товари українського виробництва;

робити донати на ЗСУ.

Прийом заявок триває до 24 грудня включно. Люди, які не можуть самостійно дістатися відділення, можуть викликати листоношу за номером 0 800 300 545.

Кошти, що надходять на картку Національний кешбек через застосунок Дія, також можна витрачати у відділеннях Укрпошти.

Нагадаємо, програма Зимова підтримка 2025 затверджена Урядом на 2025-2026 роки. Вона передбачає одноразову виплату 1000 гривень усім громадянам України – як дорослим, так і дітям. Обмеження стосуються лише тих, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.