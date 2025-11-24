Програма Зимова підтримка стартувала 15 листопада. Нею можуть скористатися всі громадяни, які перебувають на території України. Заявки на дітей подаються виключно батьками або опікунами.

Скільки українців подали заявку на Зимову підтримку, читайте в нашому матеріалі.

Скільки людей подало заявку на Зимову тисячу

Подано вже понад десять мільйонів заявок на отримання тисячі гривень у межах програми Зимова підтримка. Майже два мільйони українців уже отримали ці виплати. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 24 листопада.

Отримані кошти можна буде спрямувати на низку соціально важливих потреб:



оплату комунальних послуг;

придбання лікарських засобів;

купівлю продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів);

придбання книжок;

благодійні внески та оплату поштових послуг.

Подати заявку можна до 24 грудня.

Нагадаємо, що після старту програми в застосунку Дія спостерігалися тимчасові збої. Ймовірно, це було пов’язано з надзвичайно великим навантаженням, адже в перші дні українці масово подавали заявки на участь у програмі.

