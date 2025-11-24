Підписання мирної угоди для України, яке президент Дональд Трамп пропонує провести до 27 листопада, може бути перенесене на тиждень вперед.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Терміни мирної угоди для України: що відомо

Зазначається, що після переговорів між представниками США та України в неділю в Женеві стало відомо, що мирні домовленості нібито досягли прогресу.

– Це, мабуть, найпродуктивніший день, який ми провели з цього питання. Можливо, й не за всю нашу співпрацю, але точно за дуже довгий час, – прокоментував ситуацію Марко Рубіо.

Він додав, що, тим не менше, сторони мають над чим працювати.

За його словами, учасники переговорів розробили оновлену та вдосконалену мирну програму та домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями найближчими днями.

Ні Рубіо, ні Білий дім не надали більш конкретних подробиць щодо будь-якого прогресу, досягнутого в переговорах.

Водночас керівник ОП Андрій Єрмак, який приєднався до Рубіо на попередньому брифінгу в Женеві, не був присутній на післяобідніх коментарях Рубіо журналістам.

Зеленський також зайняв обережну позицію у відео, опублікованому на X, заявивши, що важливо забезпечити ефективність кроків для припинення війни та можливість виконання всіх дій.

– Дипломатія отримала нове життя, і це добре. У нас є наша державна позиція, у нас є наша українська гідність, і ми повинні діяти так, щоб зміцнити її, а не підірвати, – підсумував він.

У неділю Дональд Трамп спробував посилити тиск США щодо угоди, звинувативши керівництво України в тому, що воно в дописі в соціальних мережах виявило нібито нульову вдячність за американські зусилля, спрямовані на допомогу Україні в захисті від повномасштабного російського вторгнення, яке триває вже четвертий рік.

За словами двох джерел, знайомих з цим питанням, офіційні особи США наполягають на тому, щоб Україна прийняла 28-пунктову пропозицію щодо припинення війни з Росією як основу для переговорів та опублікувала заяву з цього приводу.

Однак ЗМІ зазначають, що Зеленський, зіткнувшись із планом, підтриманим США та Росією, відповів на X, що Україна вдячна Сполученим Штатам, зокрема особисто президенту Трампу, за допомогу США.

Хоча минулого тижня Трамп натякнув, що хоче укласти угоду до четверга, Рубіо посилався на більш гнучкі терміни, які потенційно дозволять провести більше переговорів.

– Знаєте, чи то четвер, чи то п’ятниця, чи то середа, чи то понеділок наступного тижня, ми хочемо, щоб це було найближчим часом, – пояснив він.

Рубіо очолював делегацію США, до складу якої входили міністр армії Дейн Дрісколл та спеціальний посланник Стівен Віткофф, яка зустрілася з українськими колегами.

Під час попередньої перерви в Женевських переговорах Єрмак висловив подяку Трампу та його команді за їхню відданість справі зі встановлення цього миру.

– Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру, – сказав він журналістам.

Також журналісти з посиланням на свої джерела зазначають, що українські чиновники зустрічалися з європейськими радниками напередодні Женевських перемовин, попри те, що США нібито заперечують проти таких зустрічей українців із європейцями.

Згідно з умовами, запропонованими США, Україна повинна буде вивести війська з тих частин Донбасу, які Росія не змогла повністю окупувати під час свого повномасштабного вторгнення.

Ця територія стане нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною російською.

Москва також отримала б фактичне визнання Криму, Луганська та Донецька. Більша частина решти лінії фронту, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях, була б фактично заморожена.

Нагадаємо, Україна та її європейські союзники підготували зустрічну пропозицію, в якій відхиляють кілька з цих умов. Багато інших пунктів, запропонованих США, зокрема повернення всіх українських дітей додому, були б прийнятими.

