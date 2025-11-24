Американська сторона чує й враховує застереження України щодо окремих пунктів мирного плану. Найбільш чутливі питання будуть винесені на рівень президентів України та США – Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Про це заявив у коментарі Укрінформу речник МЗС України Георгій Тихий.

МЗС про мирний план

– Потрібен реальний мир і гарантія, що ця агресія не буде повторена навіть після досягнення миру. Для нас що дуже важливо? Що американська сторона чує українські позиції і сприймає їх. У нас були там певні застереження щодо низки пунктів. Американська сторона сприймає ці застереження і чує їх, – сказав він.

Речник МЗС відмовився називати, щодо яких пунктів плану Україна мала застереження, але запевнив, що делегації на переговорах “проходилися пункт за пунктом”.

Зараз дивляться

Тихий повідомив, що робота над документом триватиме: оновлений рамковий текст уже підготовлений, але над окремими пунктами ще доведеться працювати.

Найчутливіші питання, за його словами, винесуть на рівень президентів України та США. Він додав, що добре, що делегація мала можливість безпосередньо озвучити свої застереження, і назвав розмову конструктивною та орієнтованою на результат.

Раніше видання Axios опублікувало повний текст 28 пунктів “мирного плану” США. Згідно з проєктом, Київ має відмовитися від Донбасу, обмежити чисельність своїх військових сил та погодитися ніколи не вступати до НАТО.

У неділю, 23 листопада, у Женеві після зустрічі представників США та України держсекретар Марко Рубіо заявив, що за підсумками переговорів буде внесено зміни в американський “мирний план”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.