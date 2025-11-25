Масований був удар – і особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Зеленський про удари РФ і мирну угоду

Зеленський зазначив, що Америка, Європа та інші партнери дуже активні й мають спільний порядок денний, тоді як у Москви війна проти України залишається головним пріоритетом, що підтверджують удари, як ті, що були сьогодні.

– І тому для нас усіх надзвичайно важливо не забувати реальну ситуацію, не забувати, що відбувається тут і зараз, і протидіяти російським ударам. Звісно, протидіяти 24/7. 24/7 українські представники працюють з Америкою і з тими, хто може допомогти, щоб були дійсно реальні, ефективні кроки для закінчення цієї війни. Так само 24/7 робимо все, щоб у нашої армії, щоб у наших людей були можливості захисту, – заявив президент.

Він повідомив, що сьогодні відбулася продуктивна зустріч Коаліції охочих за участі майже 40 країн, включно з Європою, США, Канадою, Японією, Австралією та Новою Зеландією.

Він наголосив на важливості координації дипломатії та збереження єдності, зазначивши, що “треба гарантувати Україні стійкість”, а також підкреслив потребу у протиповітряній обороні та оборонних пакетах, зокрема завдяки програмі PURL для закупівлі американської зброї.

За його словами, минулої ночі українська ППО ефективно збила крилаті та балістичні ракети і понад 400 ударних дронів.

Зеленський повідомив, що Україна ухвалила нове санкційне рішення, застосувавши обмеження до 56 морських суден, які вивозили українське зерно з окупованих територій. Він підкреслив, що “кожен російський злочин повинен отримати відповідну реакцію”, а санкції є найбільш оперативним інструментом тиску, і пообіцяв посилювати цей тиск далі.

Також сьогодні велася робота з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі США в Женеві.

– Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з президентом Трампом, багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше, – додав Зеленський.

Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну та допомагає їй, наголосивши, що зараз важливо зберігати внутрішню силу, щоб вона проявилася й у дипломатичних зусиллях.

