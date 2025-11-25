Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Абу-Дабі, де проводить переговори з представниками Росії.

Про це CBS News поінформували два американські чиновники та два дипломатичні джерела, які не були уповноважені виступати офіційно.

Дрісколл в Абу-Дабі має зустрітися щ представниками РФ

За словами одного з американських посадовців, міністр Дрісколл зустрівся у понеділок увечері з членами російської делегації протягом кількох годин в Абу-Дабі.

Він планує зустрітися з ними знову протягом дня у вівторок, щоб обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори.

Наразі невідомо, хто ще входить до американської делегації, що бере участь у переговорах в ОАЕ.

Ці контакти проходять на тлі активізації ініціатив президента Трампа щодо досягнення припинення вогню у війні між Росією та Україною, що триває вже майже чотири роки, а також низки зустрічей американських представників з делегаціями обох сторін конфлікту.

Переговори щодо мирного плану

Під час вихідних у Женеві, Швейцарія, переговори відвідали Дрісколл, державний секретар Марко Рубіо, посланець президента Трампа Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а також дипломати з України та європейських країн.

Зустріч з російськими представниками в Абу-Дабі стала продовженням дипломатичної активності після візиту Дрісколла до Києва минулого тижня.

CBS News також повідомило, що США та Україна обговорювали можливість візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня. Однак конкретних домовленостей щодо цього поки немає.

Сторони не розкривають, наскільки близькими є позиції Москви та Києва щодо мирної угоди.

Минулого тижня CBS News отримала копію проєкту одного з мирних планів адміністрації Трампа. Документ містив положення, які раніше не приймав президент Зеленський, зокрема вимогу відмови України від усієї Донецької області, включно з неокупованими територіями, та припинення прагнень країни стати членом НАТО.

За словами американських і українських чиновників, існує також окремий документ щодо гарантій безпеки. Посол України в США Ольга Стефанішина зазначила в ефірі програми Зустріч з нацією з Маргарет Бреннан, що документ передбачає, ніби США мають намір надати Україні гарантії безпеки, що, за її словами, відповідають статті 5 договору НАТО.

У суботу група членів НАТО та союзників США оприлюднила спільну заяву, назвавши запропонований план “основою, яка потребуватиме додаткової роботи”.

Білий дім у неділю ввечері повідомив, що після обговорень у Женеві американські й українські представники “підготували оновлену та вдосконалену мирну програму”.

Марко Рубіо описав одну з сесій як “дуже змістовну”, зазначивши, що “ще є певна робота, і саме цим зараз займатимуться наші команди”.

Президент Трамп, за словами джерел, закликає Зеленського досягти домовленостей до Дня подяки, хоча Рубіо визнав, що цей термін є гнучким.

Нагадаємо, міністр армії США Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж здійснили неанонсований візит до Києва.

