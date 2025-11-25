У середу, 26 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 26 листопада: що відомо

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок російських масованих ракетно-дронових атак.

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Графік відключення світла у Києві

У ДТЕК повідомили, що у Києві графіки відключень електрики на 26 листопада діятимуть протягом всієї доби. Споживачів розподілили на 12 черг, за якими обмежуватиметься постачання світла.

Графік відключення світла у Київській області

У компанії ДТЕК оприлюднили, якими будуть графіки обмеження електропостачання у Київській області протягом 26 листопада.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

У компанії ДТЕК надали графіки обмеження світла у Дніпрі та Дніпропетровській області протягом 26 листопада.

Графік відключення світла у Львові та Львівській області

Як повідомили у Львівобленерго, 26 листопада на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

У всіх регіонах протягом доби будуть застосовувати графіки відключення світла обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Графік відключення світла у Чернівцях та Черновецькій області

АТ Чернівціобленерго оприлюднило орієнтовний графік заживлення для груп споживачів на 26 листопада.

Група 1 – 01:30 – 09:00; 11:30 – 15:00; 17:30 – 23:30

Група 2 – 00:00 – 01:30; 04:00 – 11:00; 13:30 – 17:30; з 20:00

Група 3 – 00:00 – 07:00; 09:30 – 13:30; 16:00 – 19:00; з 21:30

Група 4 – 00:00 – 08:30; 11:00 – 14:30; 17:00 – 21:30

Група 5 – 02:00 – 09:30; 12:00 – 16:00; 18:30 – 23:30

Група 6 – 00:00 – 04:30; 07:00 – 11:30; 14:00 – 17:00; з 19:30

Група 7 – 00:00 – 06:00; 08:30 – 12:30; 15:00 – 18:30; з 21:00

Група 8 – 00:00 – 04:00; 06:30 – 11:00; 13:30 – 16:30; з 19:00

Група 9 – 00:00 – 06:00; 08:30 – 12:00; 14:30 – 18:30; з 21:00

Група 10 – 00:00 – 06:30; 09:00 – 13:30; 16:00 – 21:00; з 23:30

Група 11 – 00:00 – 02:00; 04:30 – 10:00; 12:30 – 16:00; з 18:30

Група 12 – 00:30 – 08:30; 11:00 – 14:00; 16:30 – 21:00; з 23:30

Графік відключення світла у Вінниці та Вінницькій області

Графіки погодинних відключень електроенергії для Вінницької області на 26 листопада можна знайти на офіційному сайті АТ Вінницяобленерго.

Графіки відключення світла у Чернігові та Чернігівській області

Графіки обмеження електропостачання на 26 листопада у Чернігові та Чернігівській області оприлюднили в АТ Чернігівобленерго.

Графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області

26 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Одночасно вимикатимуться: з 00:00 до 06:00 – 1 черга, з 06:00 до 10:00 – 2 черги, з 10:00 до 20:00 – 2,5 черги, з 20:00 до 24:00 – 1,5 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 – 00:30, 09:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30

3.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

4.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

5.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 12:00 – 17:00

6.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30

6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

