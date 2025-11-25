З 1 грудня розпочнеться прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Старт програми компенсації за втрачене житло для ВПО

Нова житлова програма для переміщених осіб, які виїхали з ТОТ, передбачає надання ваучерів на суму 2 млн грн на людину для придбання оселі.

Зараз дивляться

У відомстві зазначили, що нині Мінрозвитку разом з іншими залученими сторонами продовжує тестувати технічний функціонал нової послуги. Прийом заявок розпочнеться 1 грудня.

На початковому етапі програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Йдеться про учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які з 2014 року брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Подати заяву спершу можна буде лише через мобільний застосунок Дія, а згодом – у ЦНАПах або через нотаріуса.

Звернення розглядатимуть комісії, розташовані за місцем фактичного проживання заявника, яке вказане у його довідці ВПО.

Під час наради обговорили темпи створення цих комісій, а також стан їхньої підготовки до роботи.

Після цього заступниця міністра дала доручення прискорити їх формування та підключення до РПЗМ.

Крім того, наприкінці цього тижня заплановане навчання для членів комісій щодо роботи з оновленим функціоналом Реєстру.

Придбання житла для ВПО

Допомога у межах нового компонента єВідновлення спрямована на придбання нового житла для громадян, чиї домівки залишилися на ТОТ.

У межах цієї програми не проводиться перевірка стану житла чи підтвердження права власності, однак інформація про наявне майно на тимчасово окупованих територіях має бути вказана у заявці.

Водночас здійснюватиметься перевірка статусу ВПО з попереднім місцем реєстрації на ТОТ, а також наявності окремого статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

– Ключовою умовою участі є відсутність у заявника та його родини (чоловік/дружина та неповнолітні діти) іншого житла на підконтрольній території України та відсутність раніше отриманої державної житлової допомоги, – йдеться у повідомленні.

Нова житлова програма для ВПО, які виїхали з ТОТ, передбачає надання ваучерів на суму 2 млн грн на людину для придбання оселі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.