Листопад добігає кінця, залишаючи по собі характерну для цього періоду мінливість. Погода протягом місяця постійно змінювалася: від потеплінь до різких похолодань, від сухих днів до дощів і мокрого снігу.

Але зима вже на порозі, тому ми дізнавалися, якою буде погода в Україні у грудні.

Погода наприкінці листопада

За словами синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталі Птухи, 25–27 листопада в Україні очікується змінна погодна картина, адже опади будуть нерівномірними, температура коливатиметься, а атмосферний тиск змінюватиметься.

За словами синоптикині, у більшості регіонів, які перебуватимуть у зоні підвищеного тиску, суттєвих опадів не прогнозується. Водночас у західних областях 25-26 листопада атмосферний фронт принесе невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Проте вже 27 листопада цей фронт зміститься на схід і спричинить невеликі дощі в північних та центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях. Вітер очікується досить помірний, переважно з південного сходу та півдня, завдяки чому до країни надходитиме тепліше повітря. Лише 27 листопада на заході вітер змінить напрямок на західний.

Упродовж наступних двох діб у західних областях утримуватиметься невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, а на дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від +3 до –2 градусів, удень становитиме +3…+8. На решті території опадів не очікується.

Уже 26 листопада прогнозується підвищення температури на 3–5 градусів.

У четвер невеликі дощі пройдуть у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. На решті території погода залишатиметься сухою. Температура суттєво не зміниться, лише в західних і північних регіонах очікується невелике похолодання на 2–4 градуси.

Погода в Україні у грудні 2025: кліматична характеристика першого місяця зими

Український гідрометцентр оприлюднив дані щодо кліматичної характеристики першого місяця зими.

Фахівці наголошують, що наведені нижче дані – це не прогноз, а багаторічні спостереження, які дозволяють зрозуміти типову картину погоди в грудні.

У більшості регіонів середня температура грудня зазвичай коливається від –1 до –5 °C. На півдні та Закарпатті часто фіксують 0…+2 °C, а в Криму середні показники можуть сягати +6 °C.

Найнижчі зафіксовані температури в грудні різняться залежно від регіону:

у центральній та північній частинах мінімум становив –22…–34 °C;

на сході, у Львівській та Івано-Франківській областях – подекуди –35…–38 °C;

на півдні зазвичай морози слабші – від –10 до –24 °C.

Максимальні значення грудневих температур у минулі роки сягали +10…+20 °C, а в Криму інколи піднімалися до +25 °C.

Метеорологічна зима зазвичай встановлюється після стійкого зниження середньодобової температури нижче 0 °C.

у більшості областей це трапляється у першій декаді грудня,

на півдні – переважно у другій,

у Карпатах і на північному сході зимові показники фіксуються вже наприкінці листопада.

Сніговий покрив формується майже на всій території країни, хоча на півдні він з’являється не щороку. У грудні часто спостерігаються сильні вітри, хуртовини, налипання мокрого снігу. Під час відлиг збільшується ймовірність туманів та ожеледиці.

Середня кількість опадів у цьому місяці становить 30–66 мм. У гірських районах та Криму цей показник традиційно більший – 76–139 мм.

Грудень 2025: прогноз погоди

Український гідрометцентр також оприлюднив дані про те, якою буде погода в Україні у грудні 2025 року.

Середня місячна температура очікується від –3 °C до +5 °C. Це приблизно на 2 градуси вище за багаторічну норму, тож грудень може виявитися трохи теплішим за типові показники.

Кількість опадів прогнозується в межах 34–78 мм, а в гірських районах – 88–105 мм, що відповідає 80–100 % кліматичної норми.

