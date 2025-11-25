Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
Погода в Україні у грудні: яким буде старт зими цього року
- Грудень очікується трохи тепліший за норму, приблизно на 2 °C.
- Опади прогнозуються в межах кліматичної норми.
- Сніговий покрив та хуртовини є типовими для цього місяця, але можуть бути не у всіх регіонах.
Листопад добігає кінця, залишаючи по собі характерну для цього періоду мінливість. Погода протягом місяця постійно змінювалася: від потеплінь до різких похолодань, від сухих днів до дощів і мокрого снігу.
Але зима вже на порозі, тому ми дізнавалися, якою буде погода в Україні у грудні.
Погода наприкінці листопада
За словами синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталі Птухи, 25–27 листопада в Україні очікується змінна погодна картина, адже опади будуть нерівномірними, температура коливатиметься, а атмосферний тиск змінюватиметься.
За словами синоптикині, у більшості регіонів, які перебуватимуть у зоні підвищеного тиску, суттєвих опадів не прогнозується. Водночас у західних областях 25-26 листопада атмосферний фронт принесе невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
Проте вже 27 листопада цей фронт зміститься на схід і спричинить невеликі дощі в північних та центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях. Вітер очікується досить помірний, переважно з південного сходу та півдня, завдяки чому до країни надходитиме тепліше повітря. Лише 27 листопада на заході вітер змінить напрямок на західний.
Упродовж наступних двох діб у західних областях утримуватиметься невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, а на дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від +3 до –2 градусів, удень становитиме +3…+8. На решті території опадів не очікується.
Уже 26 листопада прогнозується підвищення температури на 3–5 градусів.
У четвер невеликі дощі пройдуть у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. На решті території погода залишатиметься сухою. Температура суттєво не зміниться, лише в західних і північних регіонах очікується невелике похолодання на 2–4 градуси.
Погода в Україні у грудні 2025: кліматична характеристика першого місяця зими
Український гідрометцентр оприлюднив дані щодо кліматичної характеристики першого місяця зими.
Фахівці наголошують, що наведені нижче дані – це не прогноз, а багаторічні спостереження, які дозволяють зрозуміти типову картину погоди в грудні.
У більшості регіонів середня температура грудня зазвичай коливається від –1 до –5 °C. На півдні та Закарпатті часто фіксують 0…+2 °C, а в Криму середні показники можуть сягати +6 °C.
Найнижчі зафіксовані температури в грудні різняться залежно від регіону:
- у центральній та північній частинах мінімум становив –22…–34 °C;
- на сході, у Львівській та Івано-Франківській областях – подекуди –35…–38 °C;
- на півдні зазвичай морози слабші – від –10 до –24 °C.
Максимальні значення грудневих температур у минулі роки сягали +10…+20 °C, а в Криму інколи піднімалися до +25 °C.
Метеорологічна зима зазвичай встановлюється після стійкого зниження середньодобової температури нижче 0 °C.
- у більшості областей це трапляється у першій декаді грудня,
- на півдні – переважно у другій,
- у Карпатах і на північному сході зимові показники фіксуються вже наприкінці листопада.
Сніговий покрив формується майже на всій території країни, хоча на півдні він з’являється не щороку. У грудні часто спостерігаються сильні вітри, хуртовини, налипання мокрого снігу. Під час відлиг збільшується ймовірність туманів та ожеледиці.
Середня кількість опадів у цьому місяці становить 30–66 мм. У гірських районах та Криму цей показник традиційно більший – 76–139 мм.
Грудень 2025: прогноз погоди
Український гідрометцентр також оприлюднив дані про те, якою буде погода в Україні у грудні 2025 року.
Середня місячна температура очікується від –3 °C до +5 °C. Це приблизно на 2 градуси вище за багаторічну норму, тож грудень може виявитися трохи теплішим за типові показники.
Кількість опадів прогнозується в межах 34–78 мм, а в гірських районах – 88–105 мм, що відповідає 80–100 % кліматичної норми.