Противник чинить тиск на Мирноград Донецької області, що свідчить про його намір найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між містом та Покровськом.

Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Росія намагається оточити Мирноград на Донеччині

За інформацією військових, російські війська планують оточити Мирноград, просуваючись у напрямку населених пунктів Рівне та Світле.

Зараз дивляться

Десантно-штурмові підрозділи утримують оборону в районі Красного Лимана, перешкоджаючи просуванню ворога.

На півночі міста противник намагається вести штурмові дії малими піхотними групами, рухаючись цілодобово.

Для коригування своїх дій окупанти активно використовують повітряні дрони.

Українські війська посилюють угруповання в місті, особливо на південних околицях, де противник намагається накопичити живу силу для подальших атак.

На північному сході Мирнограда 38 окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох російських окупантів, які брали участь у спробі штурму.

Троє із затриманих раніше відбували покарання та опинилися на фронті завдяки військовим контрактам.

За їхніми словами, перед штурмом вони чотири дні перебували у підвалі будівлі сусіднього населеного пункту без належного забезпечення їжею чи водою.

Після затримання українські захисники надали полоненим усі необхідні умови та допомогу, дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.