Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нічна масована повітряна атака Росії стала “терористичною відповіддю” на мирні пропозиції Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа.

Сибіга про нічну атаку 35 листопада

Про це він написав у соцмережі X.

– Путін дав свою терористичну відповідь на мирні пропозиції Сполучених Штатів та президента Трампа. Шквалом ракет та безпілотників по Україні. В результаті нічного удару Росії безпілотниками, балістичними, крилатими та аеробалістичними ракетами в Києві загинуло щонайменше шестеро мирних жителів, а понад десяток зазнали поранень, – зазначив міністр.

За словами Сибіги, наслідків зазнали не лише столиця, а й Одеса, а також Харківська, Чернігівська та Київська області.

Зараз дивляться

Пошкоджень зазнали житлові будинки та критично важлива енергетична інфраструктура, що спричинило перебої з електрикою, водопостачанням та опаленням у морозну погоду.

Глава МЗС наголосив, що Україна залишається відданою мирним зусиллям та озвучив необхідність тиску на Росію.

– Тиск на Росію, а також сила та єдність трансатлантичних союзників залишаються критично важливими для припинення цієї війни, – підкреслив він.

Також, як повідомили у МЗС, Андрій Сибіга провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ Каєю Каллас.

– Я поспілкувався з Каєю Каллас і поінформував її про наслідки масованого російського удару по Україні – по нашому народу, цивільній та енергетичній інфраструктурі.Я висловив подяку Європейському Союзу за незмінну підтримку України та підкреслив важливість подальшого посилення тиску на Росію, – сказав він.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети.

Унаслідок масованого удару по Києву загинули щонайменше шестеро осіб.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.