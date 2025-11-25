Сибіга про атаку 25 листопада: Росія ракетами відповіла на мирні пропозиції США
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нічна масована повітряна атака Росії стала “терористичною відповіддю” на мирні пропозиції Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа.
Сибіга про нічну атаку 35 листопада
Про це він написав у соцмережі X.
– Путін дав свою терористичну відповідь на мирні пропозиції Сполучених Штатів та президента Трампа. Шквалом ракет та безпілотників по Україні. В результаті нічного удару Росії безпілотниками, балістичними, крилатими та аеробалістичними ракетами в Києві загинуло щонайменше шестеро мирних жителів, а понад десяток зазнали поранень, – зазначив міністр.
За словами Сибіги, наслідків зазнали не лише столиця, а й Одеса, а також Харківська, Чернігівська та Київська області.
Пошкоджень зазнали житлові будинки та критично важлива енергетична інфраструктура, що спричинило перебої з електрикою, водопостачанням та опаленням у морозну погоду.
Глава МЗС наголосив, що Україна залишається відданою мирним зусиллям та озвучив необхідність тиску на Росію.
– Тиск на Росію, а також сила та єдність трансатлантичних союзників залишаються критично важливими для припинення цієї війни, – підкреслив він.
Також, як повідомили у МЗС, Андрій Сибіга провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ Каєю Каллас.
– Я поспілкувався з Каєю Каллас і поінформував її про наслідки масованого російського удару по Україні – по нашому народу, цивільній та енергетичній інфраструктурі.Я висловив подяку Європейському Союзу за незмінну підтримку України та підкреслив важливість подальшого посилення тиску на Росію, – сказав він.
Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети.
Унаслідок масованого удару по Києву загинули щонайменше шестеро осіб.