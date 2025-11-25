Україна запровадила санкції проти 56 морських суден, які незаконно заходили до окупованих Росією українських портів і вивозили продовольчу продукцію.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, ввівши в дію рішення РНБО щодо обмежувальних заходів.

За даними, ці судна у 2022–2025 роках несанкціоновано заходили до закритих портів Севастополя та Феодосії, де завантажували тисячі тонн української пшениці, насіння соняшнику та іншої продукції.

Потім вантаж нелегально вивозили за кордон. Частина суден вже перебуває під санкціями Євросоюзу, США та Швейцарії.

Зазначається, що 17 із цих суден використовували прапори іноземних держав, не лише РФ.

Україна має намір співпрацювати з відповідними країнами, щоб припинити видачу ліцензій на такі судна.

Особи, причетні до цих логістичних операцій, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до бюджету Росії, фактично підтримуючи фінансування її воєнного потенціалу.

Україна наголошує, що продовжить посилювати тиск на Росію всіма доступними способами та синхронізуватиме свої дії з міжнародними партнерами, аби змусити агресора припинити війну.

Нагадаємо, у серпні Україна запровадила санкції проти тіньового флоту Росії.

Пакет Капітани тіньового флоту передбачає персональні обмеження проти 94 капітанів, що брали участь у перевезенні російської нафти в обхід встановленої цінової стелі, а також проти п’яти компаній-операторів, які керують цим флотом.

