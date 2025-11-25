Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що Київ очікує організації візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів “у найближчу можливу дату в листопаді”.

Про це він заявив 25 листопада у своєму телеграм-каналі.

Візит Зеленського до США

Основною метою поїздки, за словами Умєрова, стане досягнення домовленостей із президентом Дональдом Трампом щодо завершення війни Росії проти України.

– Ми цінуємо продуктивні й конструктивні зустрічі в Женеві між українською й американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни. Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках, – зазначив Умєров, який брав участь у переговорах у Женеві.

Раніше кілька західних медіа з посиланням на неназвані джерела повідомляли, що США та Україна проводять консультації щодо можливого візиту Зеленського до Вашингтона цього тижня для зустрічі з Дональдом Трампом.

Зокрема, агентство Reuters цитувало джерело, яке заявило, що переговори можуть зосередитися на найделікатніших пунктах мирного плану, запропонованого Трампом, зокрема щодо можливих територіальних поступок України Росії.

Водночас 24 листопада у Білому домі заявили, що на цей тиждень зустріч президентів України та США наразі не запланована.

