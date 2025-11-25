Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 25 листопада: мінус 1 120 окупантів та понад сотня одиниць автотехніки
Втрати ворога на 25 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 371-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,167 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 25 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 167 570 (+1 120);
- танків – 11 368 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 624 (+4);
- артилерійських систем – 34 644 (+18);
- реактивних систем залпового вогню – 1 549;
- засобів протиповітряної оборони – 1 250 (+2);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448);
- крилатих ракет – 3 981;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 118 (+112);
- спеціальної техніки – 4 006 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 371-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.