Втрати ворога на 25 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 371-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,167 млн.

Втрати ворога на 25 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 167 570 (+1 120);

танків – 11 368 (+2);

бойових броньованих машин – 23 624 (+4);

артилерійських систем – 34 644 (+18);

реактивних систем залпового вогню – 1 549;

засобів протиповітряної оборони – 1 250 (+2);

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448);

крилатих ракет – 3 981;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 118 (+112);

спеціальної техніки – 4 006 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 371-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

