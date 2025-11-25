У вівторок, 25 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За словами глави держави, це була “хороша й дуже продуктивна розмова”.

– Подякував пану прем’єр-міністру за співчуття, які він висловив українському народу. Цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом із Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що після серії зустрічей у Женеві вже помітні “вагомі результати”, проте попереду ще багато роботи для досягнення миру.

– Сьогодні відбудеться зустріч Коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти, – додав глава держави, акцентуючи на важливості узгодження дій міжнародних партнерів.

Зеленський зазначив, що обговорення в рамках Коаліції охочих стане ключовим етапом у координації зусиль щодо припинення війни та зміцнення миру в Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, відбудеться онлайн-засідання Коаліції охочих із підтримки України на найвищому рівні.

Учасники обговорять підсумки перемовин у Женеві та напрацюють нові спільні ініціативи.

