Від початку минулої доби відбулося 147 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосувавши 22 ракети та скинувши 44 керовані авіабомби.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 511 дронів-камікадзе та здійснили 3 259 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карти бойових дій в Україні на 26 листопада 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 372-гу добу.

