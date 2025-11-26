У більшості українських міст опалення вже ввімкнули, проте ситуація значно відрізняється залежно від регіону. На графік подачі тепла впливають стан систем опалення та температура на вулиці. На півдні тепліше, тому там батареї включають пізніше. Якщо опалення в місті увімкнули, а у вашій квартирі батареї досі холодні, важливо знати, куди звертатися та які дії допоможуть швидко повернути тепло.

Що робити, якщо немає опалення та куди варто телефонувати, читайте в нашому матеріалі.

Що робити, якщо відсутнє опалення

Передусім, не варто одразу телефонувати до компанії-постачальника та звинувачувати її у відсутності тепла. Часто причина зовсім не у подачі теплоносія до будинку, а у неполадках всередині квартири – у системі опалення або батареях.

Зараз дивляться

Що робити, якщо немає опалення:

Якщо труби гарячі, а батареї холодні, можливо, у системі є повітря. Випустити його можна через кран Маєвського. Для старих батарей без такого крана краще викликати сантехніка. Через низький тиск у системі вода погано циркулює. Причиною може бути поломка котла або витік. Якщо проблему самостійно не знайдено, допоможе встановлення насоса для покращення циркуляції. Система може забиватися брудом, тому потрібен повний злив теплоносія, установка фільтрів і повторне заповнення системи. Неправильне встановлення або закритий клапан можуть знижувати ефективність. Спершу перевірте, чи клапан відкритий.



Немає опалення: куди звертатися

Якщо самостійно усунути проблему не вдається, зверніться до диспетчера вашого ЖКГ, адже проблема може бути не лише у вашому будинку, а й на рівні тепломережі.

Можна також звернутися до компанії, яка постачає тепло. Фахівці проконсультують і підкажуть рішення.

У разі потреби викликайте ремонтну бригаду для швидкого відновлення подачі тепла.

Немає опалення: куди телефонувати

Контакти теплопостачальних компаній:

Вінницяміськтеплоенерго: (0432) 43-34-95 (диспетчерська, цілодобово)

Комунальне підприємство Теплоенерго (Дніпро): teploenergodnepr@gmail.com, (056) 374-30-00

Комунальне підприємство Житомиртеплокомуненерго: call-центр 554-000 (цілодобово), (0412) 481-481

Львівтеплоенерго: office_lte.lviv.ua

Харківобленерго: call-центр (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, 0-800-508-413

Немає опалення: куди скаржитися у Києві

Київтеплоенерго: (044) 247-40-40, моб. (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.

Сервісні центри ЦКС: (044) 354-86-26, (044) 354-81-12

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.