У великому житловому комплексі Ван Фук Корт у Гонконзі у середу, 26 листопада, виникла надзвичайно масштабна пожежа.

Вже відомо про 13 загиблих, один із яких – пожежник.

Факти ICTV зібрали усе, що відомо про пожежу в Гонконзі на цю годину.

Пожежа в Гонконзі 26 листопада: задіяно 767 пожежників

За даними ВВС, пожежа спалахнула у великому житловому комплексі Ван Фук Корт у гонконгському районі Тай По о 14:51 за місцевим часом у середу (09:51 за Києвом).

Ван Фук Корт складається з восьми веж, кожна з яких має 31 поверх.

Ці вежі будували з бамбуковим риштуванням на зовнішній частині будівель, що допомогло вогню поширитися якнайшвидше.

Наразі відомо про 13 загиблих, один із яких був пожежним, що намагався погасити вогонь. Дев’ятьох із загиблих оголосили мертвими на місці події, ще шістьох – доставили до лікарень у важкому стані.

Також вже відомо про десятки постраждалих. Влада Гонконгу повідомила про 15 людей, тоді як пожежна служба заявила про 28 постраждалих у пожежі.

Колишній член районної ради Герман Іу Кван-хо заявив, що щонайменше 13 людей досі перебувають у пастці у палаючих багатоповерхівках у Тай По.

Серед них вісім літніх мешканців та двоє немовлят.

Крім того, за його словами близько 14 котів також опинилися в пастці полум’я.

Член районної ради Тай По Лі Ман-кіт розповів BBC, що місцеву громадську залу відкрили для реєстрації постраждалих мешканців.

Однак пізніше громадський зал Квонг Фук, який знаходився найближче до місця пожежі та був відділений від суду Ван Фук дорогою, був визнаний небезпечним, а евакуйованих перевели до меморіальної середньої школи CCC Фунг Леунг Кіт.

Влада Гонконгу розповіла, що отримує численні прохання про допомогу від мешканців, які повідомляють про втрату зв’язку з членами сім’ї.

Наразі невідомо, скільки мешканців все ще перебуває всередині будівель.

– Я думаю, що близько 95% мешканців вже евакуювали, а також очистили три сусідні житлові будинки, – прокоментував ситуацію член районної ради Тай По Муй Сіу-фунг.

Міністерство внутрішніх справ відкрило кілька громадських центрів як тимчасові притулки, деякі школи також були доступні для переїзду.

За даними транспортного департаменту Гонконгу, кілька доріг було закрито, а понад 30 автобусних маршрутів було перенаправлено в сторону від пожежі.

У повідомленні додається, щоб жителі уважно стежили за дорожньою ситуацією в режимі реального часу, оскільки пожежа все ще триває.

More video of the horrific fire in Hong Kong. At least 13 people have died and 15 others injured after flames swept through multiple blocks of a Tai Po housing estate today. The buildings are still burning.pic.twitter.com/qXoVr0uyTI — Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 26, 2025

❗️⚠️???????? – A massive four-alarm fire erupted on November 26, 2025, in the Wang Fuk Court housing estate, a subsidized home ownership complex in Hong Kong’s northern Tai Po district. The blaze began around 2:51 p.m. local time when flames ignited bamboo scaffolding on multiple… pic.twitter.com/dPem934YNt — ????????The Informant (@theinformant_x) November 26, 2025

Зауважимо, що остання пожежа найвищого, п’ятого ступеня, відбулася у Гонконзі 17 років тому.

Вона сталась у 2008 році в Корнуолл-Корті, що знаходиться в комерційному районі Монг-Кок. Під час того інциденту загинули чотири людини.

