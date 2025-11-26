Один із запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 26 листопада.

Зеленський про розподіл особового складу між бригадами

– Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, – заявив Володимир Зеленський.

Зараз є доручення за підсумками Ставки верховного головнокомандувача все це опрацювати начальнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу та дуже досвідченим військовим, сказав президент.

За його словами, найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення.

